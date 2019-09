Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht: Die von Familienunternehmen geprägte Unternehmenslandschaft in den neuen Bundesländern gleicht sich zunehmend der in den alten Bundesländern an. Im Zeitverlauf der nunmehr drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall und der darauffolgenden Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten nähert sich die Zusammensetzung der Gesamtheit der Familienunternehmen in den neuen Bundesländern mehr und mehr der Situation im ehemaligen Westdeutschland an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...