Kapsch-HV 10.9.19 (1). Das ist mir jetzt ein bisserl peinlich. So eine lange HV, und es ist praktisch nichts Interessantes vorgefallen. Also nichts, das einem bei der Entscheidung helfen würde, zu kaufen oder zu verkaufen. Über das Thema Nr. 1 kann ich nichts schreiben, das ist für Nichtanwesende nicht interessant, eventuell amüsant, aber diese Reibereien hatten mit der HV wenig zu tun. Thema Nr. 2, das deutsche Mautstorno, ist ziemlich ausgewälzt worden, aber da kann Kapsch am allerwenigsten dafür, dass es nichts geworden ist. Thema Nr. 3, Wahlwerbung seitens einzelner Aktionäre, das passt auch nicht wirklich in einen HV-Bericht, wenngleich es als Satire durchgehen könnte, aber es war leider wahr. Mehr als drei Stunden, zwölf eng ...

