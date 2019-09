Es ist gerade einmal einen knappen Monat her, dass der Euro das Britische Pfund vor sich her trieb und mit dem Ausbruch über die 0,93 GBP-Marke einen weiteren wichtigen Erfolg feiern konnte. Selbst eine Fortsetzung der Bewegung bis zur Parität schien nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Doch es kam anders. Der Euro befand sich bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 27.08. im Konsolidierungsmodus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...