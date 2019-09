NetCents Technology gewinnt Händler-Marktanteile DGAP-News: NetCents Technology Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous NetCents Technology gewinnt Händler-Marktanteile 12.09.2019 / 15:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 12, 2019) - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (FSE: 26N) (OTCQB: NTTCF). Das in Kanada ansÀssige Unternehmen NetCents ermöglicht KryptowÀhrungseignern in der ganzen Welt Freiheit im Zahlungsverkehr. Dank seines firmeneigenen Programms fÃŒr HÀndlerportale liegt NetCents gerade im Rennen um die Gewinnung von HÀndlern vorne und konsolidiert seinen Erfolg als nahtloses Zahlungsmodell fÃŒr KryptowÀhrungen. Aufbauend auf seine durchschnittliche monatliche Zuwachsrate von 95% konnte NetCents in den ersten 3 Tagen des Monats September mehr neue HÀndler aufnehmen als im gesamten Mai. HÀndler schÀtzen die nahtlose Integration der KryptowÀhrungsabwicklung in ihre bestehenden Zahlungsmodelle. Zu den Vorteilen zÀhlen: 1. Neue Standards an Schutzprotokollen gegen Betrug und IdentitÀtsdiebstahl; 2. nahtlose Sofortumrechnung von Krypto- in FiatwÀhrungen; 3. geringere TransaktionsgebÃŒhren; 4. Schulung der Mitarbeiter des HÀndlers; und 5. behördliche Compliance. "In unserem Rennen um Marktanteile brauchen wir die HÀndler", so Clayton Moore, GrÃŒnder und CEO von NetCents Technology Inc. "Wir beseitigen die schlimmsten Pain Points der Branche und fördern somit sowohl unsere Technologie als auch die ganze Branche." Die HÀndler, die NetCents wachsende Finanzdienstleistungsplattform einfÃŒhren, stammen im Jahr 2019 aus den Bereichen e-Commerce, Reise & Tourismus sowie Finanzen in Nordamerika und Europa. Der durchschnittliche Umsatz dieser HÀndler reicht von 1.000 bis 200.000 CAD im Monat. Die nahtlose, intuitive, Terminal-fÀhige Nutzererfahrung fÃŒr Einkauf, Verkauf und Transaktionen mit KryptowÀhrungen stiftet bei den Verbrauchern Vertrauen und ermutigt sie zur Annahme des Produkts. Das HÀndlerportal von NetCents liefert ÃŒberzeugende Ergebnisse und verzeichnet jeden Monat gÃŒnstige Entwicklungen hinsichtlich Transaktionsvolumen, durchschnittliche Transaktionswerte, Abwicklungsvolumen und Anmeldungen neuer HÀndler. Basierend auf den gegenwÀrtigen Entwicklungen geht das Unternehmen davon aus, im ersten Kalenderquartal 2020 ein monatliches Verarbeitungsvolumen von ÃŒber 2 Millionen CAD zu erreichen. Ã?ber NetCents NetCents Technology Inc ist eine Transaktionsdrehscheibe fÃŒr alle KryptowÀhrungszahlungen, die zukunftsorientierte Unternehmen mit der nötigen Technologie ausstattet, um die Abwicklung von KryptowÀhrungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei aber die Risiken oder VolatilitÀt des Kryptomarkts einzugehen. NetCents Technology ist als Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FINTRAC eingetragen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.net-cents.com, oder wenden Sie sich an Investor Relations unter investor@net-cents.com Im Namen des Board of Directors NetCents Technology Inc. "Clayton Moore" Clayton Moore, CEO, GrÃŒnder und Direktor NetCents Technology Inc. 1000 - 1021 West Hastings Street Vancouver, BC, V6E 0C3 Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthÀlt bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen ÃŒber historische Fakten), die sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schÀtzt", "projiziert", "potenziell" und Àhnlichen AusdrÃŒcken oder Formulierungen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "wÃŒrden", "können", "könnten" oder "sollten". Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geÀuÃ?erten Erwartungen auf vernÃŒnftigen Annahmen beruhen. Solche Aussagen sind jedoch keine Garantien fÃŒr zukÃŒnftige Leistungen und die tatsÀchlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der zukunftsgerichteten Aussagen von den tatsÀchlichen Ergebnissen fÃŒhren können, sind behördliche MaÃ?nahmen, Marktpreise, die kontinuierliche VerfÃŒgbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, markt- oder geschÀftsbezogenen Bedingungen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie fÃŒr die zukÃŒnftige Entwicklung darstellen und die tatsÀchlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ã?berzeugungen, SchÀtzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. 