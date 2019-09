Tinton Falls, New Jersey (ots/PRNewswire) - Hermetic Solutions Group ("HSG" oder "Unternehmen"), ein führender, weltweit vertretener Anbieter von missionskritischen, hochentwickelten Komponenten und Schutzlösungen, gibt mit Freude die Ernennung von DIMAC Red S.p.A. ("Dimac Red" oder "Dimac") zum Alleinvertreter von HSG in Italien, Spanien und Portugal bekannt.



Dimac Red wurde 1979 gegründet und liefert Elektronikprodukte mit hoher Ausfallsicherheit, darunter eine breite Palette an passiven und aktiven Produkten und jetzt auch Verpackungsprodukten für Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Medizin und Industrie.



Keith Barclay, Präsident der Hermetic Solutions Group sagt dazu: "Die Partnerschaft mit dem örtlichen Team von Dimac Red bringt unser Unternehmen in eine hervorragende Position, um die Bedürfnisse unseres wachsenden Kundenstamms in den wichtigen Gebieten Italien, Spanien und Portugal besser erfüllen zu können. In der Unternehmenskultur beider Firmen steht der Kunde grundsätzlich im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten."



Valter Arosio, Chief Executive Officer von Dimac Red, meint: "Dieser Vertrag ist perfekt, um beide Unternehmen auf einen noch erfolgreicheren Kurs zu bringen. Sowohl Hermetic Solutions Group als auch Dimac Red bringen dem Kunden mit ihrer umfassenden Erfahrung höchst zuverlässige Lösungen."



Informationen zur Hermetic Solutions Group



Hermetic Solutions Group ist einer der führenden Lieferanten von hermetischen Verpackungen, Komponenten und Dienstleistungen. Unsere Gruppe setzt sich aus den hoch angesehenen Anbietern von Mikroelektronik-Verpackungen Hi-Rel Group, Litron, PA&E und Sinclair Manufacturing zusammen. Gemeinsam dienen wir als Einzelquelle für hermetische Verpackungen, Steckverbinder, Konnektoren, Header, Deckel, Fenster, Wärmemanagementmaterialien, Vakuumprodukten, Formteilen und Laserlösungen. Wir erleichtern unseren Kunden das Leben, indem wir ihre empfindlichen Elektronikteile selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen mit unseren maßgeschneiderten Lösungen schützen und betriebsbereit halten. Bei uns steht jedoch nicht nur der Kunde im Mittelpunkt, sondern wir wissen auch zu schätzen, wie wichtig unsere Mitarbeiter für unseren Erfolg sind. Wir betreiben acht Werke in drei Ländern mit mehr als 500 Mitarbeitern und sind stetig bemüht, unkonventionell, umsichtig und hilfreich zu handeln - nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter.



Informationen zu DIMAC Red S.p.A.



Dimac Red ist eine weltweite, auf Technikprodukte spezialisierte Vertriebsorganisation, die sowohl europäische als auch US-Märkte mit einer Reihe hochwertiger Komponenten, Produkte und Dienstleistungen im Elektroniksektor bedient.



Mit seinen weltweiten Partnerschaften in der Fertigung sowie technischem Know-how und Designkompetenz liefert Dimac Red unseren Kunden schon seit 40 Jahren erstklassigen Service.



Dimac Red ist und bleibt der bevorzugte Lösungsanbieter. Wir bringen Produkte und Services auf den Markt, die umfassenden technischen Support in Kombination mit Designkompetenz und der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen erfordern.



Unser Serviceangebot



- Vertrieb von Elektronikprodukten mit hoher Zuverlässigkeit und

hervorragender Qualität für unterschiedliche Branchen wie

Raumfahrt, Avionik, Rüstungs-, Eisenbahn- und Kfz-Industrie,

Industrie, Telekommunikation und Medizintechnik

- Vertretung führender Technologiehersteller von

Elektronik-Komponenten und -Subsystemen

- Integration von Systemen und Subsystemen

- F&E-Labors, die auf intelligente Energiespeicherungssysteme

spezialisiert sind

- Dimac Red Energiespeichersysteme auf Supercap- und Ultracap-Basis

- Beratung durch unser hochqualifiziertes Engineering-Team

- Beschaffungsleistungen für EEE-Geräte auf allen Qualitätsstufen Ausführliche Informationen erhalten Sie von John Buglino - jbuglino@hermeticsolutions.com



