Der kanadische Goldproduzent Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, NYSE: KL), wird seinen Anteilsinhabern eine Quartalsdividende in Höhe von 0,04 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 11. Oktober 2019 (Record day: 30. September 2019). Es ist die insgesamt zehnte Dividende seit der Aufnahme einer Dividendenzahlung im März 2017. Gegenüber dem Vorquartal bleibt die Dividende unverändert. ...

