Der neue Erfolgsstandard im internationalen Kryptomarkt

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 12, 2019) - NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (FSE: 26N) (OTCQB: NTTCF). Das in Kanada ansässige Unternehmen NetCents ermöglicht Kryptowährungseignern in der ganzen Welt Freiheit im Zahlungsverkehr. Dank seines firmeneigenen Programms für Händlerportale liegt NetCents gerade im Rennen um die Gewinnung von Händlern vorne und konsolidiert seinen Erfolg als nahtloses Zahlungsmodell für Kryptowährungen.

Aufbauend auf seine durchschnittliche monatliche Zuwachsrate von 95% konnte NetCents in den ersten 3 Tagen des Monats September mehr neue Händler aufnehmen als im gesamten Mai. Händler schätzen die nahtlose Integration der Kryptowährungsabwicklung in ihre bestehenden Zahlungsmodelle. Zu den Vorteilen zählen:

Neue Standards an Schutzprotokollen gegen Betrug und Identitätsdiebstahl; nahtlose Sofortumrechnung von Krypto- in Fiatwährungen; geringere Transaktionsgebühren; Schulung der Mitarbeiter des Händlers; und behördliche Compliance.

"In unserem Rennen um Marktanteile brauchen wir die Händler", so Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology Inc. "Wir beseitigen die schlimmsten Pain Points der Branche und fördern somit sowohl unsere Technologie als auch die ganze Branche."

Die Händler, die NetCents wachsende Finanzdienstleistungsplattform einführen, stammen im Jahr 2019 aus den Bereichen e-Commerce, Reise & Tourismus sowie Finanzen in Nordamerika und Europa.

Der durchschnittliche Umsatz dieser Händler reicht von 1.000 bis 200.000 CAD im Monat.

Die nahtlose, intuitive, Terminal-fähige Nutzererfahrung für Einkauf, Verkauf und Transaktionen mit Kryptowährungen stiftet bei den Verbrauchern Vertrauen und ermutigt sie zur Annahme des Produkts. Das Händlerportal von NetCents liefert überzeugende Ergebnisse und verzeichnet jeden Monat günstige Entwicklungen hinsichtlich Transaktionsvolumen, durchschnittliche Transaktionswerte, Abwicklungsvolumen und Anmeldungen neuer Händler. Basierend auf den gegenwärtigen Entwicklungen geht das Unternehmen davon aus, im ersten Kalenderquartal 2020 ein monatliches Verarbeitungsvolumen von über 2 Millionen CAD zu erreichen.

Über NetCents

NetCents Technology Inc ist eine Transaktionsdrehscheibe für alle Kryptowährungszahlungen, die zukunftsorientierte Unternehmen mit der nötigen Technologie ausstattet, um die Abwicklung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei aber die Risiken oder Volatilität des Kryptomarkts einzugehen. NetCents Technology ist als Finanzdienstleistungsunternehmen (MSB) bei FINTRAC eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.net-cents.com, oder wenden Sie sich an Investor Relations unter investor@net-cents.com

Im Namen des Board of Directors

NetCents Technology Inc.

"Clayton Moore"

Clayton Moore, CEO, Gründer und Direktor

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten), die sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Formulierungen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen. Solche Aussagen sind jedoch keine Garantien für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der zukunftsgerichteten Aussagen von den tatsächlichen Ergebnissen führen können, sind behördliche Maßnahmen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, markt- oder geschäftsbezogenen Bedingungen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Sofern nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

