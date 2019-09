Die US-Metropole Los Angeles hat den Bau eines Photovoltaikparks in der Mojave-Wüste beauftragt, der mit Batteriespeichern arbeiten und künftig rund sieben Prozent des Strombedarfs der Stadt liefern soll. Wie die Los Angeles Times berichtet, hat die lokale Wasser- und Energiebehörde (Los Angeles Departement of Water and Power) mit dem Solarparkentwickler 8Minute Solar Energy aus San Francisco einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...