Zürich (awp) - Die Schweizer Börse notiert am Donnerstagnachmittag nach den mit Spannung erwarteten Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) moderat im Plus, wobei er kurz nach dem geldpolitischen Entscheid gar noch einen neuen Höchstwert markiert hatte. Die EZB-Massnahmen trafen laut ersten Kommentaren insgesamt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...