Das Geschehen bei der Apple-Aktie wird seit Anfang August eindeutig von den Bullen dominiert. Sie haben den Abverkauf am 5. August auf dem Niveau von 192,58 US-Dollar gestoppt und einen neuen Anstieg eingeleitet. Er hat Anfang September den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch gebrochen und in der Zwischenzeit zu einem Anstieg bis auf 223,71 US-Dollar geführt. Dass die Aktie am Mittwoch nach einem dynamischen Anstieg nur wenige Cent unter ihrem Tageshoch aus dem Handel ging, belegt die Kraft der Käufer ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...