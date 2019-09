Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Falcon.io wird Spark veranstalten, eine Marketingkonferenz für Digital Natives. Sie findet im Zentrum Kopenhagens am 14. November 2019 statt und es werden Referenten aus digital zukunftsweisenden Unternehmen wie MTV, BBC, LinkedIn, HarperCollins und viele weitere erwartet.



Falcon.io, eine führender Plattform-Anbieter für Social-Media-Management, ist stolz darauf, Spark zum zweiten Mal präsentieren zu können und digitale Vermarkter aller Ebenen für einen Tag zu begrüßen, bei dem sich alles um Wissensaustausch, praktische Workshops und sinnvolle Gespräche drehen wird. Die Veranstaltung mehr als 30 Gespräche, Workshops, Podiumsdiskussionen und Rundtisch-Gespräche bieten, die von Branchenführern moderiert werden.



"Wir sind mehr als begeistert von Spark 2019", sagte Dino Kuckovic, Organisator von Spark und Community Marketing Lead bei Falcon.io. "Im letzten Jahr war es ein großartiges Experiment und all unsere Hypothesen haben sich als richtig erwiesen. In diesem Jahr haben wir also alles, was wir daraus gelernt haben, umgesetzt und werden Spark für unsere Teilnehmer noch wirkungsvoller machen, mit kenntnisreichen Referenten, relevanten Themen und vielen Gelegenheiten zum Netzwerken unter Gleichgesinnten."



Programmdetails



Anders als bei traditionellen Konferenzen, die den Schwerpunkt auf die Beteiligung von CEOs, Gründern und C-Level-Führungskräften legen, sind die Referenten bei Spark tatsächliche Praktiker für Marketing, die sich nicht scheuen, bei den wesentlichen täglichen Herausforderungen im Marketing aktiv mitanzupacken.



Die eintägige Konferenz wird in vier verschiedene Blöcke mit jeweils vier oder fünf Sessions, plus vier Keynote-Präsentationen, aufgeteilt. Die vier Themenblöcke umfassen Werbung und Analytik, Social-Media-Marketing, Digital Branding sowie Forschung und Strategie.



Jeder Themenblock wartet mit einer vielfältigen Aufstellung von Referenten auf, die alle bereit sind, praktische, umsetzbare Empfehlungen für moderne Vermarkter auszutauschen, unter anderem zu Themen wie:



- Auswahl von KPIs und Messen der Marketingwirkung (Bram de Jonge,

Senior Account Relationship Manager, AdRoll)

- Die Schnittmenge von Social Media und Social Activism (Nandini

Jammi, Founding Organizer, Sleeping Giants)

- Die Zukunft von Social Ads (Alex McNab-Lundbäck, Social Media

Consultant)

- Marketing für die Woke-Generation (Kaitlyn WonJung Chang, Chief

Operating Officer, KOBZA AND THE HUNGRY EYES)

- Wie man Social Media für Growth-Hacking nutzt (Casper Emil

Rouchmann, Growth Hacker, Templafy) Event-Details und Ticketerwerb



Spark wird am Donnerstag, den 14. November, in der Lokomotivværkstedet in Kopenhagen stattfinden. Die Registrierung wird um 8.30 Uhr eröffnet und die Sessions werden über den ganzen Tag verteilt bis 17.30 Uhr angeboten. Im Anschluss daran folgt unmittelbar eine Afterparty bis um 21.00 Uhr.



Tickets stehen über die Event-Website unterhttps://www.falcon.io/spark/ zur Verfügung. Mit der Early-Bird-Ermäßigung, die bis 30. September erhältlich ist, kosten die Tickets 499 EUR, danach werden sie zum vollen Preis für 599 EUR verkauft.



Für weitere Informationen und zum Kauf eines Tickets besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.falcon.io/spark/



Spark 2018 Recap Video

Werfen Sie einen Blick zurück auf die Höhepunkte der ersten

jährlichen Spark-Konferenz:

https://www.youtube.com/watch?v=5R1uubTOq4s Informationen zu Falcon.io



Falcon.io, ein Unternehmen von Cision, bietet eine integrierte SaaS-Plattform, um Social Media zu beobachten, einzubinden, darauf zu veröffentlichen und zu werben, zu messen und um Kundendaten zu steuern. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, das volle Potenzial des digitalen Marketings auszuschöpfen, indem es zahlreiche Kundenkontaktpunkte von einer Plattform aus managt. Zum breitgefächerten und globalen Kundenportfolio von Falcon.io gehören unter anderem Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic, Coca-Cola und viele weitere.



