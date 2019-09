BERLIN (dpa-AFX) - Die Gespräche über das Klimaschutzpaket der Bundesregierung gehen in die entscheidende Phase. Eine Woche vor der Sitzung des Klimakabinetts kommen die Spitzen von Union und SPD am Freitagabend zu einem weiteren Arbeitstreffen in Berlin zusammen. Am 20. September will das Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein großes Maßnahmenpaket vorlegen, damit Deutschland nationale und international verpflichtende Klimaziele bis 2030 einhalten kann. Strittig ist insbesondere der Weg zur Einsparung des klimaschädlichen Kohlendioxids./wn/DP/stw

