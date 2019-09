Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns A. H. Belo Corporation (ISIN: US0012821023, NYSE: AHC) erhalten eine Dividende in Höhe von 8 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal 2019 ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt am 6. Dezember 2019 (Record date: 15. November 2019). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen aus Dallas eine Dividende in Höhe von 0,32 US-Dollar aus. Beim derzeitigen ...

