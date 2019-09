Folgende Index-Änderungen werden jeweils zum genannten Handelsbeginn wirksam:

=== + MDAX (per 16. September) NEUAUFNAHME - CTS Eventim HERAUSNAHME - Innogy + SDAX (per 16. September) NEUAUFNAHME - Traton HERAUSNAHME - CTS Eventim + EURO-STOXX-50 (per. 23. September) NEUAUFNAHME - Deutsche Börse (Deutschland) HERAUSNAHME - Unibail-Rodamco-Westfield (Frankreich) + STOXX-50 (per 23. September) NEUAUFNAHME - Iberdrola (Spanien) - Enel (Italien) - Relx (Großbritannien) HERAUSNAHME - Telefonica (Spanien) - Glencore (Großbritannien) - BBVA (Spanien) + STOXX-600 (per 23. September) NEUAUFNAHME - Altice (Niederlande) - CTS Eventim (Deutschland) - Elia System Operator (Belgien) - Aedifica (Belgien) - Nexi (Italien) - Allreal Holding (Schweiz) - Alstria Office (Deutschland) - Immofinanz (Österreich) HERAUSNAHME - Axel Springer (Deutschland) - Boskalis Westminster (Niederlande) - BIC (Frankreich) - Viscofan (Spanien) - BCO Commercial - Jykse Bank (Dänemark) - DKSH Holding (Schweiz) - Rockwool (Dänemark) + DAX (per 23. September) NEUAUFNAHME - MTU Aero Engines HERAUSNAHME - Thyssenkrupp + MDAX (per 23. September) NEUAUFNAHME - Thyssenkrupp - Rational - Compugroup Medical HERAUSNAHME - Norma Group - Deutsche Euroshop + SDAX (per 23. September) NEUAUFNAHME - Norma Group - Deutsche Euroshop - Dermapharm HERAUSNAHME - Rational - Aumann ===

September 13, 2019

