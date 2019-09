FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

S6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.308 EUR

W3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.181 EUR

WRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.272 EUR

VCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.181 EUR

VCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.181 EUR

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.617 EUR

UVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.091 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.980 EUR

F1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.281 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

TU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.612 EUR

S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.109 EUR

RN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.200 EUR

R2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.272 EUR

PPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.372 EUR

PC6A XFRA US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 0.981 EUR

6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.002 EUR

UG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.723 EUR

6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.499 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.272 EUR

K6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.073 EUR

AHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.227 EUR

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.009 EUR

FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.363 EUR

A35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.635 EUR

FG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.816 EUR

EV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.045 EUR

EPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.349 EUR

EAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.562 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.045 EUR

DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.857 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.363 EUR

YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.079 EUR

9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.381 EUR

AK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.127 EUR