Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Start in den September kann an den Aktienmärkten bislang als Erfolg gefeiert werden, denn die Indizes legten endlich wieder den Vorwärtsgang ein. Das gilt übrigens auch für unsere aktuellen Neuempfehlungen, wo wir uns in dieser Woche für gleich zwei Einstiege bereitmachen und uns so Gewinnchancen von rund +123% sichern. Aber zurück...

Den vollständigen Artikel lesen ...