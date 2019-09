Cloudflare (NYSE: NET) hat heute den Eröffnungskurs seiner Stammaktien der Klasse A für den Börsengang des Unternehmens mit einem offiziellen Preis von 15,00 US-Dollar pro Aktie festgesetzt. Cloudflare bietet 35.000.000 Stammaktien der Klasse A sowie bis zu 5.250.000 zusätzliche Aktien an, die die Zeichner zum anfänglichen öffentlichen Angebotspreis abzüglich Zeichnungsrabatte erwerben können. Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 13. September 2019 unter dem Börsenkürzel "NET" an der New Yorker Börse gehandelt, wobei der Börsengang am 17. September 2019 gemäß den üblichen Abschlussbedingungen enden soll.

Goldman Sachs Co. LLC, Morgan Stanley Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungieren gemeinsam als Konsortialführer und Bookrunner für das Angebot. Jefferies LLC, Wells Fargo Securities LLC und RBC Capital Markets LLC fungieren ebenfalls gemeinsam als Konsortialführer und Bookrunner. JMP Securities LLC, Evercore Group L.L.C., Needham Company LLC, Oppenheimer Co. Inc., BTIG, LLC und SunTrust Robinson Humphrey, Inc. fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Ein Antrag auf Börsenzulassung für diese Wertpapiere ist bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und von dieser am 12. September 2019 als rechtsgültig erklärt worden. Die Wertpapiere werden ausschließlich über einen Prospekt angeboten; eine Kopie dieses Prospekts ist unter der folgenden Adresse erhältlich: Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, oder telefonisch unter +1 866-471-2526; Morgan Stanley Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; oder J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter +1 866-803-9204.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Contacts:

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com

Jayson Noland

investors@cloudflare.com