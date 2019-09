Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX strickt weiter an seiner jüngsten Erfolgsgeschichte. Gestern schloss er den siebten Tag in Folge im Plus. Zusätzlichen Schub gab es durch die EZB bzw. die Pressekonferenz von Mario Draghi. Auch die Vorgaben aus Übersee sind positiv. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Euro, die FANG-Aktien, Altria, BAT, Alibaba, die Deutsche Bank, Merck und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.