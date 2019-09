Sensoren funktionieren, indem sie physikalische Effekte nutzen, um die zu erfassende Größe in die elektrische Welt zu übertragen. Es gibt Sensoren für das Erfassen fast aller physikalischer Eigenschaften: Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Füllstände, Durchflussmengen oder Abstände. Häufig unterliegen die physikalischen Effekte gewissen Nichtlinearitäten und Abhängigkeiten von weiteren Größen wie der Temperatur. Wo früher einfache Bimetallschalter zum Einsatz gekommen sind, bieten Sensorbaugruppen im Zeitalter der digitalen Automatisierung und IoT deutlich mehr Funktionalität. Oft werden mehrere Parameter erfasst, die durch analoge und digitale Schaltungen aufbereitet werden. Kleine Controller in den Sensoren ermöglichen präzise Referenz-Wertkalibrierungen in der Fertigung oder im Feld. Diese Werte werden dann als Parameter in Berechnungen oder auch zum analogen internen Abgleich genutzt. Da moderne Sensoren im industriellen Umfeld häufig in komplexen Prozessketten eingesetzt werden, verfügen sie über vielfältige Feldbusschnittstellen, um Messdaten an entsprechende Sensorknoten zu übertragen.

EOL-Test Anforderungen

Je nach Gestaltung des Produktions- und Testprozesses in der Sensor-Elektronikfertigung gibt es wiederkehrende Gemeinsamkeiten, die beim Test von Sensorbaugruppen markant hervorstechen. Diese sind neben dem In-Circuit Test Boundary Scans, analoger Präzisionsabgleich des Sensormoduls, Programmieren der Firmware und der Kalibrierwerte sowie Funktionstest. Aber auch Kommunikationstest über verschiedenste Feldbus-Schnittstellen, die Kennzeichnung der Baugruppe oder des Nutzens sowie die automatische Gut- und Schlechtteilsortierung gehören dazu.

Die elektrischen Spannungen und Ströme, die bei der Wandlung der Größen entstehen, sind meist sehr klein. Um für eine hohe Präzision der Messungen sorgen zu können, werden dafür häufig neben Präzisionsmultimetern sogenannte Source-Measure-Units eingesetzt, die im spannungs-, strom- und widerstandsgeregelten Bereich arbeiten können. Da die Messinstrumente meist an der Grenze ihrer Spezifikation betrieben werden, ist es üblich, bei solchen Präzisionssystemen die Racks zu klimatisieren und das genaue thermische Design zu beachten.

Ein weiteres heikles Thema, das sich mit Hilfe durchdachter Konzepte für Erdung und ...

