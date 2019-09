Das deutsche Börsenbarometer ist einfach nicht zu bremsen und liegt auch am Tag nach der EZB-Sitzung im Plus. Doch es gibt einige Warnzeichen.

Neuer Handelstag, neuer Schwung: Obwohl der deutsche Leitindex bereit sieben Tage hintereinander mit einem Pluszeichen den Handel beendete, gibt es auch am achten Tag keine Anzeichen einer Korrektur. Im Gegenteil: Das deutsche Börsenbarometer eröffnet am heutigen Freitag 0,1 Prozent im Plus bei 12.417 Punkten.

Den gestrigen Handel beendete der Dax bei 12.410 Punkten etwa 0,4 Prozent fester. Allerdings gab es am Donnerstag die ersten deutlichen Verkäufe. Der Index fiel innerhalb weniger Minuten um 150 Punkte, danach beruhigte sich der Markt wieder.

Was die Märkte heute beflügelt sind die Nachrichten über eine mögliches Teilabkommen im Handelsstreit zwischen China und den USA. Die Chinesen möchten offenbar einige der schwierigeren Themen wie beispielsweise nationale Sicherheit zunächst ausklammern.

Dadurch würden sich die Verhandlungen erst einmal auf den Kauf von Agrarerzeugnissen, den Schutz geistigen Eigentums und einige andere, weniger heikle Themen beschränken. US-Präsident Trump bestätigte dies, präferiert aber ein umfassendes Abkommen. Das gilt aber als eher unwahrscheinlich.

"Eines ist damit klar: Der fundamentale Konflikt zwischen den USA und China wird noch lange Zeit fortbestehen", meinen die Analysten der Commerzbank. "Die Hoffnung auf ein Teil-Abkommen dürfte jedoch reichen, um die Marktstimmung erst einmal zu beruhigen".

Zudem liefert das Verhalten der Privatanleger deutliche Anzeichen, dass der Markt nicht abrutschen dürfte. Die Privaten spekulieren noch stärker auf fallende Kurse. Das entsprechende Euwax-Sentiment ist mit minus 12,4 auf den tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate gerutscht.

Dieser Indikator wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax berechnet. Ein solch niedriger Wert zeigt an: In den Depots liegen so viele Short-Hebelprodukte, die von fallenden Kursen profitieren, wie seit langem nicht mehr. Das Euwax-Sentiment gilt aber als Kontraindikator und dürfte eine mögliche Dax-Korrektur deutlich eingrenzen.

Die EZB-Entscheidung hatte in der Summe wenig Einfluss ...

