Mainz (ots) - Der Bart muss ab! Hauptdarsteller Matthias Matschke bereitet sich auf die Dreharbeiten für vier neue Folgen als "Professor T." vor. In dieser Titelrolle steht er seit 12. September 2019 wieder in Köln vor der Kamera - und mit ihm das vertraute Ensemble der ZDF-Krimiserie: Julia Bremermann als Kriminaldirektorin Christina Fehrmann, Helgi Schmid als Kommissar Daniel Winter und Simon Böer als Hauptkommissar Simon Zander. Neu dabei: Cornelia Ivancan als Ermittlerin Greta Lindbergh, Nachfolgerin für die Rolle von Anneliese Deckert (gespielt von Lucie Heinze), die am Ende der vorigen Staffel erschossen wurde, sowie Nina Lehmann in der Rolle der Rechtsmedizinerin Vanessa Rottenburg. Gastrollen, teilweise in mehreren Episoden, übernehmen unter anderen Gustav Peter Wöhler, Diego Wallraff, Pegah Ferydoni, Klaus Nierhoff, Torben Liebrecht, April Hailer, Robert Seeliger und Oliver Mommsen. Regie führt erneut Thomas Jahn, von dem auch die Drehbücher stammen.



In seinem selbstgewählten Exil am Nordseestrand überzeugt Kommissar Winter den brillanten Kriminologie-Professor, nach Köln zurückzukehren. Doch dort wartet auf Jasper Thalheim, kurz "Professor T." genannt, eine böse Überraschung: ein Enthüllungsartikel über seine Kindheit, der ihn als Mörder seines Vaters bloßstellt. Mutter Martha (Hedi Kriegeskotte) gerät völlig aus der Fassung. Doch Jasper fühlt sich endlich von der Last des Familiengeheimnisses befreit und kann es kaum erwarten, diese neue Unbeschwertheit und Liebe mit Kriminaldirektorin Christina Fehrmann auszuleben. Dem Paar werden jedoch schwere Steine in den Weg gelegt. Daniel Winter ist fixiert darauf, den Mord an der jungen Ermittlerin Anneliese Deckert aufzuklären, und kommt dank Jaspers genialen Einfällen der Wahrheit immer näher. Darüber hinaus löst "Professor T." mit seinem glasklaren Verstand vier besonders knifflige Krimifälle zwischen Vertrauen und Verrat, Liebe und Hass, die auch die Ermittler an ihre persönlichen und emotionalen Grenzen bringen und nicht für alle glimpflich ausgehen.



Matthias Matschke sagt bei der Vorbereitung zum ersten neuen Drehtag: "'Professor T.' ist für mich nicht nur eine Figur, sondern ein Zustand."



"Professor T." wird von Rowboat Köln (Produzent: Sam Davis) im Auftrag des ZDF hergestellt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang November. Die neuen Folgen sollen im Frühjahr 2020 freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Die Redaktion im ZDF hat Matthias Pfeifer.



Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 701-5380;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/professort



"Professor T." zum Drehstart bei Facebook:

https://kurz.zdf.de/o52/ (https://kurz.zdf.de/o52/) https://twitter.com/ZDFpresse (https://twitter.com/ZDFpresse) Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4374041