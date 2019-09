FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen ziehen am Freitag im frühen Handel leicht an. Das Umfeld bleibt insgesamt günstig für Aktien. Die EZB hat am Vortag ein umfangreiches Lockerungspaket bekannt gegeben, das neben Zinssenkungen auch ein neues Wertpapierkaufprogramm ohne zeitliche Befristung umfasst. Daneben sind im US-chinesischen Handelsstreit zuletzt Deeskalationssignale von beiden Seiten ausgesandt worden. Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,2 Prozent auf 12.435 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.543 nach oben.

Die US-Regierung hat eine für den 1. Oktober angekündigte Anhebung von Strafzöllen auf Importe aus China um zwei Wochen verschoben. Es handele sich um eine "Geste des guten Willens", erklärte US-Präsident Donald Trump. Die chinesische Regierung hatte zuvor ihrerseits angekündigt, diverse US-Produkte von bereits geltenden Strafzöllen zunächst wieder zu befreien. Medienberichte, laut denen sich beide Länder auf eine Übergangslösung geeinigt hätten, wurden allerdings vom Weißen Haus dementiert.

Gute Stimmung am Aktienmarkt mahnt zur Vorsicht

"Die Stimmung am Aktienmarkt ist weiterhin exzellent. Die politischen Entspannungssignale werden dankbar aufgenommen", so Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. Große Katastrophen wie ein ungeordneter Brexit oder eine weitere Eskalation des Handelskonfliktes schienen erst mal gebannt. Gerade aufgrund der exzellenten Stimmung sei nun aber Vorsicht angebracht. "Gute Stimmung war in der Vergangenheit schon oft ein guter Kontraindikator. Alles Positive ist in den Kursen jetzt bereits eingepreist."

Auf die EZB folgt in der kommenden Woche die Fed. Am Mittwoch sind alle Augen auf US-Notenbankgouverneur Jerome Powell gerichtet. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozent ist bereits im Markt eingepreist. "Spannender als die Zinsentscheidung dürften von daher das Statement und die Pressekonferenz werden", so Altmann. Die Börsianer gehen aktuell von noch einer weiteren Zinssenkung im Oktober oder im Dezember aus.

Unternehmensnachrichten sind am Freitag Mangelware. Der zum Hochtief-Konzern gehörende Bergbaudienstleister Thiess wird für weitere sechs Jahre eine Mine im australischen Bundesstaat Queensland betreuen. Der Auftrag hat ein Volumen von umgerechnet 800 Millionen Euro. Im Handel ist von einer Sentimentstory die Rede. Hochtief gewinnen 0,2 Prozent.

Allgeier geben 0,9 Prozent nach. Das Unternehmen hat den geplanten Börsengang von Allgeier Experts abgeblasen. Die Geschäftsentwicklung sei vom Plan abgewichen. Nach einer Hochstufung durch Bank of America-Merrill Lynch steigen Merck KGaA 1,1 Prozent und nach einer Kaufempfehlung durch Warburg geht es für Telefonica Deutschland um 1,1 Prozent nach oben.

Index-Änderungen zum Handelsschluss - Euro bei 1,11 Dollar

Daneben hat Fraport Verkehrszahlen vorgelegt. Die Zahl der Passagiere am Flughafen Frankfurt stieg im August um 1,7 Prozent. Das Frachtaufkommen hingegen war angesichts einer sinkenden Nachfrage im Welthandel um 5,2 Prozent rückläufig. Das drückt leicht auf den Kurs, der um 0,4 Prozent fällt.

Zum Handelsschluss kommt es in der DAX-Familie noch zu einigen Änderungen. Innogy, die den MDAX verlassen, werden durch CTS Eventim ersetzt. Für CTS rücken Traton in den SDAX auf. Die Aktien zeigen sich bis auf Traton unauffällig, die Titel steigen um 1,0 Prozent.

Am Devisenmarkt zieht der Euro auf 1,11 Dollar an. Zehn Basispunkte Zinssenkung und 20 Milliarden Euro monatliches Ankaufvolumen von Wertpapieren seien eher die Unterseite dessen, womit der Markt gerechnet habe, so die Commerzbank. Noch wichtiger: Die EZB nähere sich langsam ihren geldpolitischen Möglichkeiten, während die US-Notenbank noch viel Lockerungsspielraum habe. Das spreche für höhere Euro-Kurse.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.543,30 0,13 4,44 18,05 Stoxx-50 3.206,13 -0,09 -2,97 16,16 DAX 12.434,69 0,20 24,44 17,76 MDAX 26.215,31 0,13 32,77 21,43 TecDAX 2.873,00 0,17 4,76 17,26 SDAX 11.239,62 0,51 56,66 18,20 FTSE 7.343,90 -0,01 -0,77 9,16 CAC 5.653,48 0,19 10,62 19,51 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,50 0,03 -0,74 US-Zehnjahresrendite 1,80 0,03 -0,88 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:38h Do, 17:39h % YTD EUR/USD 1,1094 +0,27% 1,1085 1,1051 -3,2% EUR/JPY 119,81 +0,17% 119,78 119,31 -4,7% EUR/CHF 1,0960 +0,03% 1,0954 1,0947 -2,6% EUR/GBP 0,8943 -0,27% 0,8962 0,8955 -0,6% USD/JPY 108,00 -0,11% 108,03 107,99 -1,5% GBP/USD 1,2407 +0,55% 1,2369 1,2339 -2,8% USD/CNY 7,0794 0,0% 7,0794 7,0794 +2,9% Bitcoin BTC/USD 10.305,75 -0,91% 10.318,50 10.351,09 +177,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,29 55,09 +0,4% 0,20 +15,1% Brent/ICE 60,45 60,38 +0,1% 0,07 +9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.504,18 1.498,40 +0,4% +5,78 +17,3% Silber (Spot) 18,16 18,06 +0,6% +0,10 +17,2% Platin (Spot) 954,89 951,00 +0,4% +3,89 +19,9% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,6% +0,02 -0,2% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2019 03:58 ET (07:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.