Würzburg (pts015/13.09.2019/10:20) - Wärmeübertragungsanlagen mit organischen Fluiden finden flächendeckende Anwendung in der Industrie. Die verantwortlichen Ingenieure und Planer müssen mit dem neuesten Stand der Technik vertraut sein und die rechtlichen Rahmenbedingungen und Normen genauestens kennen und beachten. Das etablierte Standardwerk von Walter Wagner trägt der stetigen technologischen Entwicklung dieses Spezialgebiets der Verfahrenstechnik Rechnung. Es vermittelt nicht nur ausführlich und fundiert die Grundlagen der Wärmeträgertechnik, sondern stellt auch aktuelle Technologien und Verfahren vor. Darüber hinaus werden die neusten Vorschriften und Standards, deren Kenntnis unabdingbar für die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von Wärmeträgeranlagen ist, erläutert. Thematisch wird das Buch durch eine umfangreiche Stoffdatensammlung sowie durch eine Vielzahl an Anwendungsberichten aus der Praxis abgerundet. Das Buch behandelt alle relevanten Themen aus der Wärmeträgertechnik: * Wärmeträgermedien * Aufbau von Wärmeübertragungsanlagen * Wärme- und strömungstechnische Grundlagen * Erhitzer, Anlagenbauelemente, Wärmeverbraucher * Mess-, Steuer- und Regelungstechnik * Aufstellungsrichtlinien * Betrieb von Wärmeübertragungsanlagen * Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Normen, Richtlinien * ORC-Anlagen mit organischen Fluiden * Gleichungen, Diagramme und Tabellen für die Projektplanung von Wärmeträgeranlagen mit organischen Fluiden * Stoffdaten von organischen Wärmeträgerfluiden Walter Wagner Heat Transfer Technique with Organic Fluids 3. Auflage 2019 1.186 Seiten Preis: 289,00 EUR ISBN: 978-3-8343-3433-6 Das englischsprachige Buch kann unter http://www.vogel-fachbuch.de bestellt werden - auch als E-Book erhältlich. Das Vogel-Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissens-stand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190913015

