Nach der Konsolidiierung des Goldpreises in der Preisspanne 1.480/1.500 $ und nach der schärferen Korrektur des Silberpreises iblden beide den Ansatz einer weitergehenden Rally. Entschieden wird dies wahrscheinlich erst, wenn die Fed in der nächsten Woche ihre weitere Zinspolitik konkretisiert. Die EZB-Entscheidung gestern brachte faktisch nichts Neues, sondern nur die Fortsetzung der bislang üblichen Praxis. Effekt gleich Null.



