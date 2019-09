GBC AG Investment Research unterstützt 7. Hannover Blockchain Meetup am 18. September 2019: 'Blockchain & Digitalisierung im Mittelstand' DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG Investment Research unterstützt 7. Hannover Blockchain Meetup am 18. September 2019: 'Blockchain & Digitalisierung im Mittelstand' 13.09.2019 / 10:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Augsburg, 13. September 2019 - Die GBC AG Investment Research unterstützt erneut das Hannover Blockchain Meetup als Sponsor. Am 18. September 2019 wird sich in Hannover zum siebten Mal die Blockchain-Szene treffen, um über die aktuellen Trends der Branche zu diskutieren und sich über Entwicklungen und Erfahrungen mit der Blockchain auszutauschen. Kostenlose Anmeldungen sind über www.eventbrite.de/e/hannover-blockchain-meetup7-tickets-67206447293 möglich. Erneut werden nationale und internationale Experten die Teilnehmer inspirieren. Jens Feuring von ACTIWARE development wird die Veranstaltung eröffnen und über "Blockchain & Digitalisierung im Mittelstand" referieren. Die weiteren Referenten sind: Kaze Onguene, CEO Braincities Andreas Schemm, CEO VREO Max Lautenschläger, Managing Partner Iconic Holding Joshua Scigala, CEO Vaultoro "Immer mehr Blockchain-Anwendungen finden den Weg in die Wirtschaft und verbessern den unternehmerischen Alltag. Als Sponsor freuen wir uns den Austausch über die neusten Trends unterstützen zu können", sagt Manuel Hölzle, Chefanalyst der GBC. Pressekontakt GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: office@gbc-ag.de Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBC AG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance. 13.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 873253 13.09.2019 ISIN + AXC0085 2019-09-13/10:55