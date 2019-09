FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.09.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8200 (8000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 270 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 23 (19) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES IMI PLC WITH 'SELL' - TARGET 875 PENCE - BERENBERG RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1081 (1026) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 910 (760) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 2915 (2820) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JOHNSON SERVICE PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITVIC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1000 (880) PENCE - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7281 (6702) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 25 (30) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RBS PRICE TARGET TO 255 (265) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1060 (1020) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JD SPORTS PRICE TARGET TO 790 (700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PEARSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1000 (915) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob