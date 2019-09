WOLFSBURG (Dow Jones)--Belastet von rückläufigen Absätzen in Europa und China hat Volkswagen im Konzern im August weniger Fahrzeuge verkauft. Der Gesamtabsatz fiel um 3,1 Prozent auf 848.600 Einheiten, wie die Wolfsburger mitteilten. Seit Januar wurden damit 7,101 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 2,8 Prozent. Von allen Automarkten konnte nur Seat die Absätze (+2 Prozent) steigern, bei Porsche ging es spürbar um knapp 9 Prozent bergab.

Davon waren im Monat 795.600 Pkw der Marken VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche und 51.900 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Das entspricht im Jahresvergleich minus 3,4 Prozent bzw plus 3,2 Prozent.

Im wichtigen Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im August mit 341.100 Fahrzeugen 3,2 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Seit Jahresbeginn betrug der Rückgang ebenfalls 3,2 Prozent.

In Europa gingen 316.500 Fahrzeuge an die Kunden, ein Minus von 3,4 Prozent, davon in Deutschland 100.300 (minus 3,6 Prozent). In den USA steigerte der VW-Konzern den Absatz um 7,7 Prozent auf 61.900 Fahrzeuge.

"Der Volkswagen Konzern hat sich im August in einem herausfordernden Marktumfeld weiter gut behauptet und seinen globalen Marktanteil leicht ausgebaut", wird VW-Vertriebschef Christian Dahlheim in der Mitteilung zitiert. "Es ist positiv hervorzuheben, dass wir den Marktanteil in unserem größten Markt China erneut deutlich gesteigert haben."

September 13, 2019

