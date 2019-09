Für die neuen monokristallinen Module verwendet der Wismarer Photovoltaik-Hersteller größere Wafer, die die Leistung auf bis zu 325 Watt erhöhen. Sonnenstromfabrik nimmt für die neuen Module die monokristallinen Standard-Produkte aus dem Programm.Seit August liefert die Sonnenstromfabrik ihre neuen monokristallinen Hochleistungsmodule aus. In dieser werden größere Wafer verwendet. Das neue Zellformat liegt bei 158,75 mal 158,75 Millimetern, wie es am Freitag von dem Photovoltaik-Hersteller hieß. Die Abmessungen des Moduls an sich änderten sich dadurch nicht. Der zusätzliche Platzbedarf sei bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...