Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er widerspreche größtenteils der Auffassung, dass die Aktien der in Frankreich, den Niederlanden und in Luxemburg beheimateten Banken angesichts des Niedrigzinsumfeldes schon günstig genug bewertet seien, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umfeld für Zinsgeschäfte der Banken (Swaps) könnte sich mittelfristig weiter verschlechtern, so dass die Gewinnerwartungen des Marktes sinken dürften. Die Finanzinstitute könnten nun zwar weiter ihre Kosten senken, hätten aber ansonsten kaum Spielraum zum Gegensteuern./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 00:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-09-13/12:06

ISIN: FR0000131104