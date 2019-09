Der italienische Energieversorger Enel hat mit seinen Partnern den Aufbau aller 200 Schnellladestationen des von der EU geförderten Projekts EVA+ (Electric Vehicle Arteries) in Italien und Österreich abgeschlossen. Damit ist ein Korridor von Sizilien bis in die Alpennation geschaffen worden. An den 50-kW-Multichargern stehen in beiden Ländern nun insgesamt 400 Ladepunkte für Elektroauto-Fahrer bereit. ...

