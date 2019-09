Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung



Woche 38/19



Di., 17.9.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



21.00 Frontal 21 (HD/UT)

Klimawandel - Die Folgen für Deutschland

mit Ilka Brecht Woche 39/19



Mo., 23.9.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.00 Das kleine Fernsehspiel

HAMBI - Der Kampf um den Hambacher Wald 1.25 Bares für Rares (VPS 1.30)



2.20 Bares für Rares (VPS 2.25)



3.10 Bares für Rares (VPS 3.15)



4.05 Bares für Rares (VPS 4.10)



4.55- hallo deutschland (VPS 5.00)

5.30 Woche 40/19



Do., 3.10.



7.05 Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott

Bitte Ergänzung beachten: Untertitel Woche 43/19



So., 20.10.



11.00 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2019

Bitte Ergänzung beachten: Untertitel ----------------------------------- zu So., 20.10.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.15 neoriginal (HD/Dd 5.1/UT)

Neue Folgen

Trapped II - Gefangen in Island (1) Andri Ólafur Darri Ólafsson

Hinrika Ilmur Kristjánsdóttir

Ásgeir Ingvar E. Sigurðsson

Hafdís Jóhanna Vigdís Arnardóttir

Thórhildur Elva María Birgisdóttir

Aron Stormur J. K. Baltasarsson

Laufey Katla Margrét Thoreirsdóttir

Hjörtur Baltasar Breki Baltasarsson

Guðrún Katrin Halldóra Sigurðardóttir

Trausti Björn Hlynur Haraldsson Schnitt: Sigvaldi J. Kárason, Ingibjörg \u00c0smundsdóttir

Musik: Hildur Guđnadóttir, Rutger Hoedemaekers, Jóhann

Jóhannsson

Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson, Árni Filipusson

Buch: Sigurjón Kjartansson, Baltasar Kormákur

Regie: Baltasar Kormákur, Óskar Thór Axelsson, Ugla

Hauksdóttir

Gemeinschaftsproduktion von Dynamic Television, ZDF,

ZDF Enterprises, RVK und R\u00daV

Island/Deutschland 2019

Free-TV-Premiere Mo., 21.10.



0.20 Das kleine Fernsehspiel

100 Millionen Views

Bitte Ergänzung beachten: Untertitel --------------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten:



1.25 neoriginal (HD/Dd 5.1/UT)

Trapped II - Gefangen in Island (1)

(vom Vortag) Andri Ólafur Darri Ólafsson

Hinrika Ilmur Kristjánsdóttir

Ásgeir Ingvar E. Sigurðsson

Hafdís Jóhanna Vigdís Arnardóttir

Thórhildur Elva María Birgisdóttir

Aron Stormur J. K. Baltasarsson

Laufey Katla Margrét Thoreirsdóttir

Hjörtur Baltasar Breki Baltasarsson

Guðrún Katrin Halldóra Sigurðardóttir

Trausti Björn Hlynur Haraldsson Schnitt: Sigvaldi J. Kárason, Ingibjörg \u00c0smundsdóttir

Musik: Hildur Guđnadóttir, Rutger Hoedemaekers, Jóhann

Jóhannsson

Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson, Árni Filipusson

Buch: Sigurjón Kjartansson, Baltasar Kormákur

Regie: Baltasar Kormákur, Óskar Thór Axelsson, Ugla

Hauksdóttir

Gemeinschaftsproduktion von Dynamic Television, ZDF,

ZDF Enterprises, RVK und R\u00daV

Island/Deutschland 2019 Di., 22.10.



20.15 ZDFzeit

30 Jahre Mauerfall

Ausverkauf Ost (1)

Bitte Ergänzung beachten:

Film von Heike Nelsen und Florian Hartung (Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 23.10., 2.15 Uhr beachten.)



Pressekontakt:



ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4374767