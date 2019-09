"Sobald wir mehr als 50.000 Einheiten in der EU verkaufen, werden erwägen, dort eine Fabrik zu bauen", wird Wei Jianjun, Vorsitzender der Great-Wall-Marke Wey von Automotive News Europe zitiert. Great Wall wolle innerhalb der nächsten beiden Jahre SUVs von der Marke Wey in Europa vertreiben. Das Unternehmen plane auch, batterieelektrische und Plug-in-Hybridfahrzeuge nach Europa zu verkaufen, so Wei. Great Wall präsentierte sich mit einem kleinen Aufgebot erstmals auf der Frankfurter IAA und zeigte ...

