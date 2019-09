Visa arbeitet über Visa Direct mit Kunden und Partnern zusammen und hilft, gegenüber den überalterten Erstattungsverfahren Zeit und Kosten zu sparen

Notfälle wie Autounfälle oder Naturkatastrophen geschehen, wann man sie am wenigsten erwartet; gerade dann sind die Menschen oft nicht darauf vorbereitet, Versicherungsformulare auszufüllen, Schätzungen über die Höhe der Ansprüche zu bestätigen und Werkstatt- oder Arztkosten zu bezahlen. Zu diesen Gelegenheiten ist rascher Zugang zu Finanzmitteln äußerst wichtig. Visa arbeitet darauf hin, mit innovativen Unternehmen der Versicherungsbranche zusammenzuarbeiten, um dabei mitzuwirken, überalterte und zeitaufwändige Verfahren im Zusammenhang mit der Auszahlung von Versicherungsansprüchen durch quasi Echtzeitzugang1 zu Auszahlungen zu ersetzen, eben dann, wenn die Personen, Familien und Unternehmen diese am dringendsten benötigen.

"Visa meint, dass zu Krisenzeiten Geld kein Stressfaktor sein sollte, und dass die durchschnittliche Wartezeit von sechs bis zehn Tagen, um auf das Geld von Versicherungsschecks zugreifen zu können, überholt, frustrierend und teuer für die ist, die sich in einer Notlage befinden", sagte Bill Sheley, SVP und Global Head von Visa Direct, Visa. "Besonders als Marke der weltweit vertraut wird, weiß Visa, dass Vertrauen das Fundament der Versicherungsbranche darstellt. Durch Visa Direct und seine innovativen Partner und Kunden ist Visa in einer einzigartigen Ausgangsposition, um dabei zu helfen, Effizienz in die Auszahlungsverfahren einzubringen und den Betroffenen ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten, eben dann, wenn sie es am dringendsten benötigen."

Visa arbeitet in Partnerschaft mit seinen Finanzinstituten und Kunden daran, Versicherungsgesellschaften dabei zu unterstützen, Auszahlungen in Echtzeit zu ermöglichen. Durch die Einführung von mittels Visa Direct, Visas Plattform für Push Payments (Guthabenübertragung) in Echtzeit, PNC Bank und Erie Insurance ermöglichten Versicherungsauszahlungen können Kunden sich nun entscheiden, eine elektronische Auszahlung von Versicherungsansprüchen in Echtzeit an ihr Bankkonto überwiesen zu bekommen. Visa arbeitet auch mit InsurPAY by Invenger Technologies zusammen, um Echtzeitauszahlungen für American Family zu ermöglichen.

Auf globaler Ebene arbeiten Zahlungsdienstpartner wie SafeCharge mit Innovatoren wie Setoo, und Peoples Payment Solutions mit TELUS Health, zusammen, um unter Nutzung von Visa Direct Versicherungsauszahlungen schnell und bequem zu machen.

Im Falle eines Autounfalls können die Betroffenen eventuell nicht darauf warten, Schecks von ihrer Versicherungsgesellschaft zu erhalten, da es Tage oder sogar Wochen dauern kann, bis die Geldmittel verfügbar werden. Mithilfe von Visa Direct können Kunden und Partner von Visa es den Versicherungsgesellschaften ermöglichen, Auszahlungen rasch direkt an das Bankkonto von Personen oder Unternehmen zu übertragen, wobei deren Debitkarte für den Zugang in Echtzeit genutzt wird.

Zitate von Partnern:

"Da die Verbraucher über eine Unzahl an digitalen Optionen für Zahlungen an ihre Freunde, Verwandte oder Geschäfte verfügen, ist es für PNC nur logisch, mit unseren Kunden auch daran zu arbeiten, Lösungen für Zahlungen von Geschäften an die Verbraucher einzuführen", sagte Chris Ward, Leiter für Produktmanagement bei PNC Treasury Management. "Diese können auch Scheckformulare und Bargeld durch sichere digitale Optionen in Quasi-Echtzeit ersetzen, wie wir sie im Rahmen unserer ePayments-Plattform in Verbindung mit Visa Direct anbieten."

"Zeit, Kosten und Anstrengungen sparen die heutigen Verbraucher sind ständig auf der Suche nach den besten Möglichkeiten, Vorgänge zu vereinfachen und die Effizienz zu erhöhen", kommentierte Yuval Ziv, CCO bei SafeCharge. "Bei SafeCharge sind wir davon überzeugt, dass Innovation einer der wichtigsten Grundpfeiler für Wachstum ist, und wir entwickeln uns ständig weiter, um unseren Kunden die modernsten Lösungen für digitale Zahlungsdienste bieten zu können. Wir sind begeistert davon, auf diesem, unserem Weg mit Visa zusammenarbeiten zu können, um das Zahlungserlebnis zu optimieren."

"Den heutigen Kunden automatisierte, sofortige Entschädigung bieten zu können vor allem in kritischen Momenten ihres Kundenerlebnisses ist unabdingbar", sagte Eyal Gluska, Mitgründer und Co-CEO von Setoo. "Aus diesem Grunde schauen wir uns ständig nach den besten verfügbaren Zahlungsdiensten um, die wir in unsere Plattform für Versicherung als Service integrieren können. Die wirksame Nutzung von Visa Direct, gemeinsam mit unserem geschätzten Partner SafeCharge, ermöglicht es Internetunternehmen, ergänzende Versicherungsprodukte anzubieten, um ihren Verbrauchern ein problem- und sorgenloses Erlebnis bieten zu können."

Besuchen Sie Visa Direct, um mehr darüber zu erfahren, wie Visa dabei behilflich ist, denjenigen, die sich in einer Notlage befinden, rascher Geld zur Verfügung zu stellen, eben dann, wenn sie es am dringendsten benötigen.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unablässige Innovationsorientierung des Unternehmens wirkt als Katalysator für das rasche Wachstum des digitalen Handels, von jedem Gerät aus, für jedermann und überall. Während des weltweiten Wandlungsprozesses vom Analogen zum Digitalen hin setzen wir von Visa unsere Marke, Produkte, Mitarbeiter, unser Netzwerk und unsere Größe ein, um die Zukunft des Handels neu zu gestalten.

1 Die tatsächliche Verfügbarkeit variiert je nach empfangendem Finanzinstitut und der betreffenden Region. Visa schreibt vor, dass Emittenten, die schnelle Mittel freigeben können, den empfangenden Karteninhabern das Geld innerhalb von maximal 30 Minuten nach Bestätigung der Transaktion zur Verfügung stellen. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von Visa und lesen Sie den Visa Direct-Leitfaden Original Credit Transaction Global Implementation Guide.

