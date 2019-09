Die Deutschen sehen den Megatrend der Digitalisierung überwiegend positiv. Doch sie erkennen zu wenig Fortschritte in Schulen und Verwaltung.

Digitalisierung und Vernetzung sind ein Dauerthema in der öffentlichen Debatte. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik beklagen, dass Deutschland in diesem Bereich unter seinen Ansprüchen und Möglichkeiten bleibe. Die Dominanz der amerikanischen Internetgiganten befeuert Diskussionen, ob Deutschland im Zeitalter des Internets seine starke technologische und ökonomische Position verteidigen kann. Die Bürger sehen im möglichen Verlust seiner Innovationskraft eines der Hauptrisiken für Deutschland.

An den Bürgern selbst und ihrer Haltung zum digitalen Wandel liegt es allerdings nicht, dass das Innovationstempo in diesem Bereich teilweise unbefriedigend ist. Die meisten verbinden mit den neuen Technologien viele Vorteile. Sie schätzen insbesondere den leichten Zugang zu einer unerschöpflichen Informationsmenge, die Möglichkeit, sich orts- und zeitunabhängig informieren zu können, die Erleichterung von Kommunikation und vielen zuvor wesentlich zeitraubenderen Transaktionen. 74 Prozent sehen als besonderen Vorteil der Vernetzung, dass sie den Zugang zu Information erleichtert; 65 Prozent, dass sie Onlineeinkäufe und Bankgeschäfte ermöglicht; 53 Prozent, dass sie Arbeits- und Produktionsabläufe in der Wirtschaft beschleunigt.

Viele Menschen haben am Arbeitsplatz durch Digitalisierung und Vernetzung bereits gravierende Veränderungen ihrer Tätigkeit erlebt. Die Bilanz dieses Wandels fällt weit überwiegend ...

