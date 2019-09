APA ots news: Erfolgsbilanz Drei CleanUp-Day: Rund 3000 Freiwillige unterstützten die neue Umweltinitiative. - BILD

Wien (APA-ots) - - Drei leistet Beitrag für Erhalt und Schutz heimischer

Seen und Flüsse.

- Österreichweit an neun Gewässern in neun Bundesländern.

- Unterstützung durch Christian Redl, Weltrekordhalter im

Apnoe-Tauchen.

Österreichs Seen und Flüsse sind seit heute noch ein Stückchen

lebenswerter und sauberer. Gemäß dem Motto "Drei machtŽs einfach"

wurden beim heutigen Drei CleanUp-Day neun Gewässer in ganz

Österreich zeitgleich von Müll und Unrat befreit. Unterstützung hatte

Drei bei seiner erstmalig bundesweit durchgeführten Umweltinitiative

nicht nur von über 500 freiwilligen Tauchern der lokal ansässigen

Tauchvereine, sondern auch von rund 2.500 helfenden Händen aus ganz

Österreich. Diese haben an den Ufern von Neuer Donau, Neufelder See,

Ottensteiner Stausee, Erlaufsee, Attersee, Wolfgangsee, Wörthersee,

Achensee und Bodensee für den guten Zweck einen ganzen Tag lang Müll

gesammelt.

Auch der gebürtige Niederösterreicher und zehnfache

Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen Christian Redl unterstützt die

Aktion und hat selbst an der Neuen Donau und am Neufelder See fleißig

mitgeholfen. Ziel der Initiative war es, gemeinsam anzupacken,

Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit Abfall in der Natur zu

schaffen und das ökologische Gleichgewicht für Mensch und Tier

weiterhin zu erhalten bzw. noch zu verbessern.

Jan Trionow, CEO von Drei: "Österreich ist mit Recht stolz auf die

Wasserqualität seiner Seen und Flüsse, denn diese sind das Herzstück

zahlreicher Regionen. Drei ist mehr als ein

Telekommunikationsunternehmen und möchte mit dem Drei CleanUp-Day

auch Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Dabei reden wir nicht

nur drüber, sondern machenŽs einfach. Ich möchte mich bei den

vielen Freiwilligen bedanken, die uns heute tatkräftig dabei

unterstützt haben, Österreichs Gewässer noch sauberer und

lebenswerter zu machen."

Christian Redl, Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen: "Gerade beim

Tauchen sieht man oft Kühlschränke, Autoreifen oder anderen Müll am

Seegrund liegen. Es ist toll, dass Drei diesen Missstand zum Anlass

nimmt und mit dem Drei CleanUp-Day positiv auf den Lebensraum Wasser

einwirkt. Ich freue mich daher auch sehr, diese Aktion als

freiwilliger Helfer gemeinsam mit vielen anderen Tauchern

unterstützen zu können.

