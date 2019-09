Köln (ots) -



Die Bilder schockierten nicht nur Landespolitiker: Vor zwei Jahren

tauchten Aufnahmen von offenkundig leidenden Tieren in NRW auf. Die

Bilder zeigten Schweine mit zum Teil abgebissenen Schwänzen und

entzündeten Gelenken - und waren ausgerechnet auf dem Hof der

damaligen NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU)

entstanden. Jetzt weist der Verein "tierretter.de e.V." erneut auf

Bildmaterial hin, das auf Höfen in Schulze Föckings Heimat, dem Kreis

Steinfurt, aufgenommen wurde. Das WDR-Magazin "Westpol" hat die

Aufnahmen exklusiv ausgewertet. Zu sehen ist ein Tier mit einem

Nabelbruch: "Da schleifen eindeutig die Innereien über den Boden, der

ganze Beutel ist blutig", so Ilja Briggs vom Verein "tierretter.de

e.V.".



Christoph Brundiers, Leiter des Veterinäramtes im Kreis Steinfurt,

kennt die Höfe, auf denen die Aufnahmen entstanden sind. "Das sind

natürlich keine Zustände, die so akzeptabel sind", räumt er ein. Bei

etwa jeder zehnten Kontrolle stößt Brundiers nach eigenen Angaben auf

Tierschutzmängel. Behandelt werden sie zumeist als

Ordnungswidrigkeiten. Die Höfe müssen dann oft Zahlungen im

dreistelligen Bereich leisten. Dabei wurden im letzten Jahr nur 16

Prozent der Betriebe im Kreis Steinfurt überhaupt kontrolliert. 2014

- vor dem Fall Schulze Föcking - war es sogar nur jeder zehnte

Betrieb.



Aus Sicht von Karl Fikuart, der viele Jahre als Veterinär im Kreis

Steinfurt tätig war, zeigen die aktuellen Bilder "klare

Straftatbestände". Seine Vermutung, warum viele Tiere nicht

tierärztlich behandelt werden: "Der Wert des Schweines ist wesentlich

niedriger, als die Kosten, die dadurch entstehen." Eigentlich gibt

das Tierschutzgesetz klare Regelungen vor: Wer einem Wirbeltier

anhaltende Schmerzen oder Leiden zufügt, wird mit einer

Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe

bestraft.



Für Ursula Heinen-Esser (CDU), Nachfolgerin von Christina Schulze

Föcking im Amt der NRW-Umweltministerin, sind die aktuellen Bilder

Einzelfälle. Dennoch kündigt sie neben dem geplanten

Tierschutzbeauftragten für die kommenden Wochen "ein ganzes Paket" an

Maßnahmen an, "um das System besser aufzustellen." So soll es künftig

in NRW eine Tiergesundheitsdatenbank geben. "Helfen wird hoffentlich

auch das Tierwohl-Label, das dem Verbraucher klare Hinweise gibt, wie

die Tiere gehalten wurden", so Heinen-Esser. Allerdings war unter den

Betrieben, in denen die aktuellen Aufnahmen entstanden sind, auch

mindestens ein "Tierwohl"-Hof.



Sendehinweis: "Westpol" am Sonntag, 15.09.2019, um 19.30 im WDR

Fernsehen. Pressekontakt:



WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4375175