Der Schriftsteller Ilija Trojanow exerziert die ganze Widersprüchlichkeit des herrschenden Nord-Süd-Diskurses vor: Alle Schuld dem Norden, null Selbstverantwortung für den Süden. So lebt der Kolonialismus fort.

Ilja Trojanow ist ein erfolgreicher, mit Preisen überschütteter Schriftsteller. Ein guter Erzähler, fraglos. Vielleicht kennen Sie seinen bekannten und lesenswerten Roman "Der Weltensammler". Aber Schriftsteller, die gut erzählen und sich außerdem glänzend selbst vermarkten können, müssen nicht unbedingt besonders gute politische Beobachter oder Analysten des Weltgeschehens sein. Trojanow als politischer Autor ist eher interessant als typisches Sprachrohr dessen, was man vielleicht mit Hegel den "Weltgeist" der Gegenwart nennen könnte. Und er zeigt selbst die ganze Inkonsequenz und innere Widersprüchlichkeit dieses Geistes.

Trojanows Thema, nicht nur im "Weltensammler", ist die transkulturelle Identität, die kulturelle Hybridisierung der Moderne. Er schreibt in seinen eigenen Worten "Literatur der selbstbestimmten Wurzeln". Dies praktiziert er in seinem eigenen Leben: Geboren 1965 als Bulgare, dann 1971 mit den Eltern als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, allerdings zum Teil in Nairobi/Kenia aufgewachsen, später in Paris gelebt, einen auf Afrika spezialisierten Verlag gegründet, einige Jahre in Mumbai/Indien und Kapstadt/Südafrika gelebt, derzeit in Wien. Wenn man die Menschen wie David Goodhart in "Somewheres" und "Anywheres" aufteilt, dürfte er zu letzteren gehören.

Trojanow hat im Zusammenhang mit seinem Weltensammler einmal gesagt: "Mit dem Nationalstaat löst sich auch das Denken in binären oppositionellen Mustern auf." In seinem gemeinsam mit Ranjit Hoskoté verfassten Essay "Kampfabsage" spricht er vom "Zusammenfließen der Kulturen". Sehr viele Menschen, erst recht solche in gesellschaftlich hervorgehobenen Positionen und vor allem solche mit sogenannter "höherer Bildung" durch das Studium einer Geisteswissenschaft werden zustimmen: "Othering", also die trennende "Konstruktion" von "wir" und "die anderen", ist demnach Ursache fast allen Übels, weswegen dem Nationalstaat als Ergebnis einer solchen Konstruktion nicht nachzutrauern, sondern sein Verschwinden herbeizuführen sei.

Ebendieser Trojanow hat nun einen in der FAZ veröffentlichten "Brief an Europa" geschrieben, der die ganze Widersprüchlichkeit dieses - im gegenwärtigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...