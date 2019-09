Was ist passiert? Die Öl- und Gaspreise steigen. Der US-Benchmark-Ölpreis WTI ist 2 % im Plus und liegt bei fast 57 US-Dollar je Barrel. Erdgas ist sogar um 3 % auf ca. 2,50 US-Dollar je MMBtu gestiegen. Diese höheren Preise fördern große Wertzuwächse im Energiesektor. Führend dabei sind Chesapeake Energy (WKN: 885725), Denbury Resources (WKN: 903307), Southwestern Energy (WKN: 887333), Range Resources (WKN: 867939) und California Resources (WKN: A2AJTX). Alle diese Unternehmen konnten sich am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...