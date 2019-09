Geänderter Sanierungsplan sieht Schuldenabbau von ca. 5,85 Mrd. $ vor



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC - PINK: WFTIQ), Weatherford International Ltd. und Weatherford International, LLC (zusammengefasst "Weatherford" oder das "Unternehmen") haben heute erklärt, dass der United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas eine Verfügung erlassen hat, mit der Weatherfords "Second Amended Joint Prepackaged Plan of Reorganization" (der "Plan") von Weatherford International plc und dessen angeschlossenen Schuldnern (Affiliate Debtors) gemäß Chapter 11 des Bankruptcy Code bestätigt wird. Das Unternehmen erwartet, dass das Datum des Inkrafttretens des Plan (das "Datum des Inkrafttretens") noch vor dem Jahresende eintreten wird.



Es folgt eine Zusammenfassung der wesentlichen Bedingungen des Plans. Diese Zusammenfassung deckt nur bestimmte wesentliche Bestimmungen des Plans ab und soll nicht als vollständige Beschreibung des Plans verstanden werden.



Der Sanierungsplan



Laut dem Plan sollen Ansprüche wie folgt abgewickelt werden:



- Ansprüche unter der besicherten befristeten Darlehensfazilität und

der revolvierenden Kreditfazilität über 364 Tage des Unternehmens

wurden durch Kreditaufnahme unter einer

Debtor-in-Possession-Kreditvereinbarung (die "DIP-Fazilität")

vollständig in bar ausbezahlt;

- Ansprüche unter der unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität

sollen am Datum des Inkrafttretens vollständig in bar ausbezahlt

werden;

- Inhaber bestehender vorrangiger unbesicherter Anleihen ("Senior

Unsecured Notes") des Unternehmens (die "Senior Notes") sollen

einen proportionalen Anteil erhalten von: (i) 99,0 % der neu

ausgegebenen Stammaktien (die "neuen Stammaktien") des

Post-Emergence-Unternehmens, vorbehaltlich Verwässerung aufgrund

der Aktienausgabe gemäß einem Anreizplan der Geschäftsleitung und

der neuen Stammaktien, die in Zusammenhang mit den Bezugsrechten

(wie unten definiert) auszugeben sind; und (ii) neue unbesicherte

Anleihen im Nennbetrag von 500 Millionen $ mit einer Laufzeit von

fünf Jahren (die "Exit Notes"). Darüber hinaus erhalten die Inhaber

von Senior Notes Bezugsrechte für den Kauf ihres proportionalen

Anteils an Exit Notes zum Kapitalbetrag von bis zu 1,6 Milliarden $

gegen bar (die "Rights Offering Notes");

- Ansprüche unter der DIP-Fazilität sollen am Datum des

Inkrafttretens vollständig in bar ausbezahlt werden. Dazu schließt

das Unternehmen eine erstrangige revolvierende Exit-Kreditfazilität

zum Kapitalbetrag von mindestens 600 Millionen $ ab, außerdem

werden Rights Offering Notes zum Kapitalbetrag von bis zu 1,6

Milliarden $ ausgegeben, deren Ausgabe einem uneingeschränkten

Backstop bestimmter Inhaber von Senior Notes unterliegt;

- Inhaber allergemeiner unbesicherter Ansprüche werden im Rahmen des

gewöhnlichen Geschäftsverlaufs ausbezahlt; und

- Inhaber bestehender Stammaktien des Unternehmens erhalten einen

proportionalen Anteil von: (i) 1,0 % der neuen Stammaktien,

vorbehaltlich Verwässerung aufgrund der Aktienausgabe gemäß einem

Anreizplan der Geschäftsleitung und der neuen Stammaktien, die in

Zusammenhang mit den Bezugsrechten auszugeben sind; und (ii)

Bezugsrechte für 10,0 % der neuen Stammaktien (die "Bezugsrechte")

über vier Jahre, vorbehaltlich Verwässerung aufgrund der

Aktienausgabe gemäß einem Anreizplan der Geschäftsleitung. Der

Ausübungspreis wird zu einem Eigenkapitalwert angesetzt, zu dem die

Inhaber von Senior Notes eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrags

zum Datum der Eröffnung der Chapter-11-Verfahren hinsichtlich der

Senior Notes und aller anderen allgemeinen unbesicherten Ansprüche,

die gleichrangig mit den Senior Notes sind, erhalten würden. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Die vollständigen Bedingungen des Plans und der Bestätigungsverfügung (Aktenzeichen 343) erhalten Sie online unter https://cases.primeclerk.com/weatherford oder telefonisch vom Schadenbearbeiter des Unternehmens Prime Clerk (USA und Kanada gebührenfrei unter 844-233-5155, international unter + 917-942-6392) oder per E-Mail an Weatherfordinfo@primeclerk.com.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen mit mehr als 24.500 Mitarbeitern ist in über 80 Ländern vertreten und betreibt ein Netzwerk von 620 Standorten für Produktion, Service, Forschung und Entwicklung und Schulung. Für weitere Informationen besuchen Sie www.weatherford.com und folgen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Darüber hinaus kann unsere Geschäftsleitung von Zeit zu Zeit mündliche zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich an Wörtern wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "projizieren", "planen", "schätzen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "anstreben", "beabsichtigen" und ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere derzeitigen Erwartungen und Annahmen bezüglich unseres Geschäfts, der Wirtschaft und anderer künftiger Ereignisse und Umstände wider und basieren auf derzeit verfügbaren Finanzdaten, Wirtschaftsdaten und Daten über Mitbewerber sowie auf unseren derzeitigen Geschäftsplänen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können in Abhängigkeit von Risiken und Ungewissheiten, die unsere Geschäftsabläufe, Märkte, Dienstleistungen, Preise und andere Faktoren beeinflussen können - wie besprochen im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) unserer Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC - US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde) - erheblich abweichen. Wenngleich wir der Auffassung sind, dass unsere Annahmen angemessen sind, warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen jedweder Art zu verlassen, da es sehr schwierig ist, die Auswirkungen bekannter Faktoren vorherzubestimmen, und es uns unmöglich ist, alle Faktoren zu antizipieren, die zu unseren tatsächlichen Ergebnissen beitragen könnten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören (ohne auf diese beschränkt zu sein): die Fähigkeit, einen Sanierungsplan gemäß den Bedingungen des "Restructuring Support Agreement" erfolgreich auszuführen; mit dem Konkursprozess verbundene Risiken, die Ergebnisse der Entscheidungen des Konkursgerichts und der Rechtsfälle des Unternehmens unter den "Chapter 11"- und "Examinership"-Verfahren nach irischem und Bermuda-Recht ("Rechtsfälle") im Allgemeinen sowie die Zeitspanne, über die es notwendig sein kann, dass wir im Konkurszustand arbeiten; die Wirksamkeit der Umstrukturierungsaktivitäten insgesamt entsprechend den Rechtsfällen und jedweden zusätzlichen Strategien, die wir im Hinblick auf unsere Liquiditäts- und Kapitalressourcen nutzen könnten; uns auferlegte Einschränkungen aufgrund der Bedingungen jedweder Debtor-in-Possession-Kreditfazilität, die wir in Verbindung mit den Rechtsfällen und vom Konkursgericht verhängten Einschränkungen vereinbart haben; unsere Fähigkeit, unsere prognostizierten Erlöse und prognostizierte Pro-Forma-Leverage-Ratio zu erzielen und freien Cashflow zu erzielen, um unsere Verschuldung weiter zu senken; eine Abschwächung des weltweiten Wirtschafts- und Finanzumfelds, Veränderungen bei staatlichen Regulierungen und damit verbundene Compliance- und Prozesskosten sowie die anderen in unseren SEC-Einreichungen erwähnten Faktoren. Eine genauere Erläuterung dieser und anderer Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" (Risikofaktoren) in unserem jüngsten Jahresbericht (Annual Report) auf Formular "10-K" und in unserem jüngsten Quartalsbericht (Quarterly Report) auf Formular "10-Q" sowie in unseren anderen Einreichungen bei der SEC. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis in ihrer Gänze ausdrücklich qualifiziert. Die von uns getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum, zu dem sie getroffen werden. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können sich von Zeit zu Zeit ergeben. Wir sind nicht verpflichtet, eine zukunftsgerichtete Aussage, gleichgültig welche, in Folge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten - es sei denn, dies ist anderweitig gesetzlich vorgeschrieben.



KEINE AUFFORDERUNG, KEIN ANGEBOT



Jedwede neuen Wertpapiere, die den Umstrukturierungstransaktionen entsprechend herausgegeben werden, sind nicht gemäß dem "Securities Act" des Jahres 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") oder gemäß jedweden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert worden. Die neuen Wertpapiere dürfen somit in Ermangelung einer Registrierung oder einer geltenden Ausnahmeregelung für die Registrierungsanforderungen des Securities Act und jedwede geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf jedweder hier genannten Wertpapiere dar, noch stellt sie eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf dieser dar. Auch ist diese Pressemitteilung keine Aufforderung zur Erklärung von Zustimmungen oder Abgabe von Stimmen, einen beliebigen Chapter-11-Plan anzunehmen. Eine Aufforderung oder ein Angebot jedweder Art wird nur im Rahmen eines vertraulichen Emissionsprospekts und einer vertraulichen Offenlegungserklärung und nur gegenüber solchen Personen und in solchen Jurisdiktionen erfolgen, wie sie dem geltenden Recht nach zulässig sind.



Kontakt:



Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Executive Vice President and Chief Financial Officer

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement and Chief Marketing

Officer

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internation

al_logo.jpg



Original-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100832243