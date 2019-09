Die "Südwest Presse" (Montag) schreibt zur EU-Flüchtlingspolitik:

"Europäische Fall-zu-Fall-Solidarität reicht nicht aus. Dass der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) nun eine feste Quote für die Aufnahme von Seenot-Flüchtlingen aus Italien ankündigt, ist daher zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Einer, der hoffentlich dazu beiträgt, die in dieser Frage völlig blockierte EU wieder handlungsfähig zu machen."/zz/DP/men

