Wer auf Reisen außerhalb der EU einkauft, kann sich oft die gezahlte Mehrwertsteuer erstatten lassen. Wann sich Rückforderungen lohnen.von J. Pfanner und S. Rullkötter, Euro am SonntagEnde September ist es für viele an der Zeit, die alljährliche Christmas-Shopping-Tour für den Spätherbst zu planen. Ob New York, Sydney oder Zürich - immer öfter liegen die Ziele für die vorweihnachtlichen Einkaufstrips außerhalb der EU.Um das Einkaufsbudget auf Städtereisen etwas zu schonen, können ...

