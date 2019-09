Nach einem folgenschweren Drohnenangriff auf eine Raffinerie in Saudi Arabien, kommt es zu einem deutlichen Kurssprung am Ölmarkt. So verteuerte sich die Sorte WTI um über 5 USD zum Handelsstart in Asien. Die Störung im Markt dürfte deutlich sein. Mit einem Kurssprung von deutlich über 10 %, direkt nach dem Handelsstart in Asien, zeigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...