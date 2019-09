FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.09.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.09.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

B7Z XFRA NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS NK-,05

33A XFRA GB00B61D2N63 ACACIA MINING PLC

4AP XFRA AU000000AON7 APOLLO MINERALS LTD

NNWN XFRA US6315122092 NASPERS N ADR/ 1/5 NEW