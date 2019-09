Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Abgaben in die neue Woche starten. Der Leitindex SMI könnte dabei schon in der Startphase unter die Marke von 10'000 Punkten fallen, über der er in der letzten Woche grösstenteils notiert hatte. Als Hauptgrund für die sich abzeichnenden Verluste gilt der starke Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...