Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Wohnen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber moderat von 35,40 auf 35,20 Euro gesenkt. In den vergangenen drei Monaten seien die Aktien der Immobiliengesellschaft dem Sektor um elf Prozent hinterher gehinkt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem handelten sie mit einem Abschlag von 29 Prozent zum Nettoanlagevermögen. Der Experte hält die Sorgen um eine zunehmende Regulierung für überzogen. Auch dürfte die Schere zwischen Wohnungsangebot und -nachfrage in Berlin weiter offen bleiben./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 04:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0074 2019-09-16/08:59