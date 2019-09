Nass Valley Gateway Ltd.: Nass Valley Gateway gibt Joint Venture mit Dynamic Blending Specialists bekannt und stellt neuen C.E.O. und C.O.O. vor DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Joint Venture/Personalie Nass Valley Gateway Ltd.: Nass Valley Gateway gibt Joint Venture mit Dynamic Blending Specialists bekannt und stellt neuen C.E.O. und C.O.O. vor 16.09.2019 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nass Valley Gateway gibt Joint Venture mit Dynamic Blending Specialists bekannt und stellt neuen C.E.O. und C.O.O. vor Vancouver, BC, Kanada 16. September 2019 Nass Valley Gateway Ltd. (das "Unternehmen" oder "Nass Valley") gibt ein Joint Venture mit Dynamic Blending Specialists mit Sitz in Vineyard, Utah, einem wachsenden Auftragshersteller von Kosmetika, Körperpflegeprodukten, Hautpflegeprodukten, Mundpflegeprodukten sowie Natur- und Bioprodukten bekannt. Nass Valley Gateway Ltd gibt bekannt, dass John Affenita von seinem Posten als CEO per 10. September 2019 zurückgetreten ist. Der Verwaltungsrat dankt John Affenita für seine Zeit im Vorstand als CEO. Er agiert zukünftig als Berater von Nass Valley. Der Verwaltungsrat hat mit Herrn Gavin Collier einen neuen CEO ernannt. Herr Collier ist Wissenschaftler, Jurist und Geschäftsführer, dessen Fähigkeiten und Erfahrungen perfekt mit dem CBD-Produktgeschäft von Nass Valley Gateway harmonieren. Herr Collier spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Dynamic Blending Specialists, Inc., einem preisgekrönten Unternehmen, das kürzlich die American Business Awards "Bronze" für das am schnellsten wachsende Unternehmen erhielt. Herr Collier hat einen A.S. in allgemeinen Studiengängen sowie einen B.S. Degree in Life Sciences Biology mit den Schwerpunkten Chemie und Mikro- und Molekularbiologie. Herr Collier hat auch seinen Doktor der Rechtswissenschaften erworben und ist zugelassener Anwalt im Bundesstaat Utah. Der neue CEO des Unternehmens, Herr Gavin Collier, kommentierte: "Mit der Unterzeichnung des Joint Ventures zwischen Dynamic Blending Specialists und Nass Valley Gateway Ltd. verfügen wir nun über die Synergien der proprietären Formeln und Produkte von Dynamic sowie über die bedeutende Kundendatenbank, Call Center und Erfahrung mit Direct-Response-TV-Werbekampagnen von Nass Valley. Nass Valley befindet sich in der Endphase der Produktmarkenbildung und -produktion und ist weiterhin auf Kurs, den CBD-Vertrieb im dritten Quartal 2019 landesweit aufzunehmen. Wir freuen uns, dass wir eine kompetente Führung an Bord haben, um unsere Vision umzusetzen. Der Vorstand vereint alle Fähigkeiten und Erfahrungen, die erforderlich sind, um das erwartete exponentielle Wachstum unseres Unternehmens zu steuern. Wir sind bereit, ein voll integriertes CBD-Unternehmen durch organisches Umsatzwachstum, strategische Akquisitionen und die Umsetzung unseres Geschäftsplans zu schaffen. Wir sind auf dem Weg, der führende CBD-Hersteller und -Lieferant für Einzel- und Großhändler weltweit zu werden. Unsere Produkte werden immer an der Spitze der Innovation stehen und als Maßstab für die Standards der Einzelhändler weltweit gelten." Nass Valley möchte ebenfalls die sofortige Ernennung des neuen COO Jordan Erskine bekannt geben. Herr Erskine wird auch im Verwaltungsrat und im Prüfungsausschuss tätig sein. Er ist ein hochmotivierter Unternehmer, der mehrere erfolgreiche Unternehmen mitbegründet und verkauft hat. Er ist seit über 17 Jahren in der Körperpflege- und Hautpflegebranche tätig und ist derzeit Präsident des preisgekrönten Auftragsherstellers Dynamic Blending Specialists. Herr Erskine ist auch als Chief Operating Officer für NarcX tätig. Er hat einen MBA in International Business von der Northeastern University. Investor Relations Kontakt: Maximilian Fischer, email: maximilian.fischer@kirchhoff.de Tel: +49 172 8241464 16.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd. 422 Richards Street, Suite 170 V6B 2Z Vancouver Kanada Telefon: +1 (604) 617-6794 E-Mail: HQ@nassvalleygateway.com Internet: www.nassvalleygateway.com ISIN: CA6315202029 WKN: A1JVHM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart; Toronto EQS News ID: 873875 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 873875 16.09.2019 ISIN CA6315202029 AXC0079 2019-09-16/09:10