Wien (www.anleihencheck.de) - Einzelhandel und Industrieproduktion wuchsen in Polen im Juli stärker als im Vormonat, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Die Inflationsrate sei leicht auf 2,8% p.a. zurückgegangen. Für die im Oktober anstehenden Parlamentswahlen würden aktuelle Meinungsumfragen einen klaren Wahlsieg der regierenden PiS voraussagen, die nach derzeitigem Stand fast die Hälfte der Wählerstimmen erringen könnte. ...

