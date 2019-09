IRW-PRESS: Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. berichtet über die Ergebnisse der Installation seiner VividGro-LED-Beleuchtung

Die Chemesis-Tochter Natural Ventures hat VividGro-LED-Beleuchtungskörper installiert und konnte die Anbaukapazität ihrer Betriebsanlage verdoppeln sowie die Energiekosten um 40 % senken

16. September 2019, Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das Unternehmen oder Chemesis) ist stolz darauf bekannt geben zu können, dass die Installation der VividGro-LED-Beleuchtung sowie der Einrichtungen zur Kontrolle und Steuerung der klimatischen Bedingungen im Cannabisanbaubetrieb Natural Ventures in Puerto Rico nunmehr abgeschlossen ist. Dank dem bereits angekündigten Partnerschaftsabkommen ist es dem Unternehmen gelungen, seine Anbaufläche zu verdoppeln und den Energie- und Kostenbedarf des Betriebs drastisch zu senken. Die während der Installation von VividGro durchgeführten detaillierten Aufzeichnungen sind Teil einer Fallstudie. Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.

Das LED-Beleuchtungssystem und die Einrichtungen zur Kontrolle und Steuerung der klimatischen Bedingungen entsprechen dem Stand der Technik und wurden gemeinsam installiert, um eine zentrale Steuerung des Anbaubetriebs sicherzustellen. Die Steuerungseinrichtungen ermöglichen es den Betreibern, Temperatur, Feuchtigkeit, Beleuchtung sowie weitere wichtige Parameter für die Sicherstellung optimaler Anbaubedingungen automatisch anzupassen.

Chemesis konnte seine Produktion und Effizienz steigern und gleichzeitig seine Anbaukosten drastisch senken. Neben der heimischen Produktion erweitert das Unternehmen seinen Betrieb auch in Richtung eines internationalen Vertriebs von CBD-Produkten auf Hanfbasis.

Die Installation der VividGro-Systeme hat es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Unternehmenswert im Sinne der Aktionäre in vielerlei Hinsicht direkt zu steigern, meint Chief Executive Officer Edgar Montero. Natural Ventures konnte seine Kosten senken, den Anlagewert erhöhen und eine Optimierung in Bezug auf Konsistenz, Qualität und Anbaufläche erreichen. Indem Chemesis seine Kunden durch den Einsatz modernster Produktionsprozesse und -methoden mit Produkten in Premiumqualität beliefert, wird das Unternehmen auch weiterhin zu einer Optimierung des Shareholder Value beitragen.

Über Chemesis International Inc.

Chemesis International Inc. ist ein vertikal integrierter US-amerikanischer Anbieter in mehreren Bundesstaaten mit internationalen Betrieben in Puerto Rico und Kolumbien.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf eine bedachte Kapitalzuteilung gerichtet, um sicherzustellen, dass es beim Eintritt in neue Märkte seinen Vorteil als Pionierunternehmen aufrechterhält und sich durch den Einsatz von Ressourcen auf Märkten mit großen Möglichkeiten von anderen abhebt. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio an Marken, die auf eine große Gemeinschaft von Cannabiskonsumenten ausgerichtet sind, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Konsistenz liegt.

Chemesis verfügt über Anlagen in Puerto Rico und Kalifornien und ist im Begriff, eine GMP-zertifizierte Anlage in Kolumbien zu errichten. Die Betriebe von Chemesis in Puerto Rico sind für eine Anbaufläche von 100.000 Quadratfuß und eine Produktionsfläche von 35.000 Quadratfuß lizenziert. Das Unternehmen befindet sich in einer günstigen Lage, um zusätzliche Lizenzen in wettbewerbsintensiven, leistungsorientierten US-Bundesstaaten zu erhalten, und wird sein Profil weiter ausbauen, um sicherzustellen, dass es seinen Vorteil als Pionierunternehmen aufrechterhält.

Über Happy Tea Inc.

Happy Tea nutzt die Beziehungen des Managements zu wichtigen globalen Einflussnehmern, Botschaftern und Vertriebspartnern, um eine der aufregendsten CBD-Marken zu schaffen. Happy Tea hat seine Online-Reichweite in nur sechs Monaten auf über 60.000 Instagram-Follower gesteigert und verzeichnet etwa zwei Millionen Impressions pro Tag. Happy Tea befindet sich angesichts einer klaren Verkaufsstrategie für digitalen Online-Marketingvertrieb, Einzelhandel und internationalen Vertrieb in einer Phase des intensiven Wachstums. Das Managementteam nutzt die frühere Erfahrung eines Abnehmtee-Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 20 Millionen US-Dollar bei der Gründung des führenden CBD-Tee-Unternehmens Happy Tea. Happy Tea arbeitet an einem Börsengang im Jahr 2020.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, welche sich auf Aussagen zur Geschäftstätigkeit, zu den Produkten und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens, zu den vom Unternehmen angebotenen Produkten sowie seine Vertriebs- und Marketingstrategien beziehen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen in Betracht gezogen wurden. Unter anderem zählt dazu auch das Risiko, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den Ausführungen in dieser Pressemeldung abweichen bzw. dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne wie erwartet umzusetzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung bzw. Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Es wird auch kein Bezug zur Gewinnsituation auf Basis der gemeldeten Umsätze hergestellt. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

