EUR/USD schwankt bei 1,1070 zwischen Gewinn und Verlust - Dollarindex erreicht nach jüngstem Rückgang die 98,00 - Italiens August CPI und US Empire State Index im Fokus - Die Gemeinschaftswährung startete neutral in die neue Handelswoche und so notiert der EUR/USD am Freitag Schlusskurs im Bereich der 1,1070. EUR/USD Fokus auf Daten, Risikotrends ...

