Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Das am 22. September eröffnende JA Lake View Hotel ist das dritte einzigartige Objekt im 1 Million Quadratmeter großen JA The Resort in Jebel Ali, Dubai. Mit einer einzigartigen Struktur mit Panoramablick über den Golfplatz und das Arabische Meer wird JA Lake View Hotel als "designorientiertes Objekt mit Sinn für Nachhaltigkeit" beschrieben.



Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8607651-ja-lake-view-hotel-opens/



Das elegante, zeitgemäße und von einem symbolträchtigen 800 Jahre alten Olivenbaum flankierte Hotel arbeitet mit nachhaltigen Partnern, um Annehmlichkeiten, Solarzellen für den Betrieb eines Teils des Hotels, hochmoderne Technologien zur Minimierung von Lebensmittelabfällen und für das Einchecken ohne Papier anzubieten, nachdem es Plastikflaschen bereits abgeschafft hat. Zum ersten Mal im Nahen Osten wird das sprachgesteuerte Volera-Alexa Gästen in ihren Zimmern eine sofortige virtuelle Assistenz bereitstellen.



Mit 348 luxuriösen Zimmern und Suiten, Restaurant-Konzepten von Köchen mit Michelin-Stern, drei zusätzlichen Outdoor-Pools und einer spektakulären Dachterassen-Bar verleiht das JA Lake View dem preisgekrönten JA The Resort eine weitere Stufe der Attraktionen, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Kinara by Vikas Khanna ist ein stylisches und doch legeres Signature-Restaurant, das authentische Gerichte aus den vielfältigen Regionen Indiens und Südostasiens anbietet.Darüber hinaus präsentieren sich das 81 - ein Buffet-Restaurant benannt nach dem ersten Jahr des ersten Objekts von JA Resorts & Hotels, Republik - ein moderner Gastro-Pub und Bibé, eine lebhafte Rooftop-Lounge für Mixologie mit Ausblicken auf das ausgedehnte Anwesen.



Als das nächstgelegene Resort zur EXPO 2020 liegt das JA Lake View Hotel 10 Minuten von Dubai Parks & Resorts, 20 Minuten von Dubais pulsierender JBR und 30 Minuten von der symbolträchtigen Dubai Mall entfernt. Es gesellt sich zum preisgekrönten JA Beach Hotel, zu den Villa-Suiten im mediterranen Stil des JA Palm Tree Court, und es ist das einzige wirklich All-Inclusive-Resort in Dubai. Entlang eines 800 Meter langen Privatstrandes erstreckt sich das JA The Resort mit mehr als 1 Million Quadratmetern an Freizeitanlagen, darunter sieben Swimmingpools inmitten von Grünanlagen mit Pool-Bars, einer Auswahl von 25 Restaurants und Bars, einem Golfplatz mit 9 Löchern und Par-35-Meisterschaftsstandard mit Driving Range, Putting- und Pitching-Grüns und der Leadbetter Golf Academy Dubai, vier Tennisplätze und eine Tennisschule, Squashplätze, Badmintonplätze, Beachvolleyballanlagen, Reitpferdeställe, ein Minigolfplatz sowie des Wassersportzentrum Watercooled mit Wasserski, Windsurfen, Bananenbooten, Katamaranen, Laser-Segelbooten und einem privaten Yachthafen mit 104 Anlegestellen und vollem Serviceumfang, wo Angelausflüge, Bootsfahrten und Wasserflugzeugflüge angeboten werden. Es sind außerdem sechs Schießstände, das Calm Spa, ein Bio-Garten, eine Kinderkrippe, ein Kids Club, und Babysitting-Dienste vorhanden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974927/JA_The_Resort.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg

Pressekontakt:



Laoise Molloy

Director of PR

Laoise.molloy@jaresorts.com

+971-565-458-400



Original-Content von: JA Resorts & Hotels, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134590/4375813